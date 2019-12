Concerto di Capodanno, dalle borse agli ombrelli: ecco cosa non si potrà portare in piazza Garibaldi

In occasione del concerto di Capodanno, in piazza Garibaldi, che prenderà avvio alle 22.30, di martedì 31 dicembre, il Comune di Parma, ha adottato le seguenti misure in tema di sicurezza e ordine pubblico, sulla base di quanto richiesto dalla Questura di Parma.

Le misure prevedono il divieto di introdurre nell’area della manifestazione: valigie, borse, zaini sup. 10 lt.; bombolette spray di qualsiasi tipo; trombette da stadio; armi da sparo (anche per coloro in possesso di porto d’armi per difesa personale) ed oggetti contundenti di qualsiasi tipo, strumenti da punta e taglio, caschi; catene; sostanze stupefacenti; lattine, borracce, bottiglie ad eccezione delle bottigliette di plastica da 05 senza tappo; animali di qualsiasi genere; bastoni per selfie, treppiedi; ombrelli con punta, mazze, aste; strumenti musicali e di amplificazione sonora; penne e puntatori laser; droni; biciclette, skateboard, pattini, overboard.

Non è consentito l’accesso all’area alle persone in stato di ebbrezza alcolica o da stupefacenti e l’arrampicamento sulle strutture e a coloro che si presentano ai varchi d’accesso con il volto travisato che ne rende difficile l’identificazione. Esclusi anche artifici pirotecnici, petardi di qualunque tipo, fumogeni, razzi illuminanti e da segnalazione, sostanze maleodoranti e irritanti di qualunque tipo.

E’ consentito introdurre nell’area della manifestazione: medicinali con prescrizione del medico (es. insulina, antidolorifici, antibiotici); stampelle o tutori (con certificato medico); sigarette elettroniche; accendini; ombrelli senza punta (formato poket).

La vigilanza sarà assicurata dalla Polizia Municipale e dalle Forze di Polizia, l’eventuale inottemperanza verrà sanzionata con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 ad euro 500, con pagamento in misura ridotta pari ad euro 50.