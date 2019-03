Coppa di Parma IGP e Salame Felino IGP protagonisti a “Cibò So Good”

Coppa di Parma IGP e Salame Felino IGP saranno tra le eccellenze gastronomiche protagoniste di “Cibò So Good”, il Festival dedicato ai sapori d’Italia in programma a Bologna, nella prestigiosa cornice di Palazzo Re Enzo, nel weekend da venerdì 22 a domenica 24 marzo. La precedente edizione (2017) di “Cibò So Good”, evento promosso da Ascom Confcommercio Bologna, ha richiamato nella città felsinea oltre 40.000 foodie e 150 foodblogger, che hanno avuto modo di apprezzare le proposte di 50 produttori di eccellenza

A “Cibò So Good - Sapori d’Italia” i Consorzi di Tutela di Coppa di Parma IGP e Salame Felino IGP animeranno quattro situazioni distinte. Per iniziare, per la tre giorni dell’evento, gestiranno due desk espositivi nel Salone del Podestà di Palazzo Re Enzo, organizzando sessioni di assaggio per i visitatori, gli ospiti istituzionali, giornalisti e foodblogger. Sempre congiuntamente, i due Consorzi di Tutela saranno protagonisti di una degustazione guidata, per 30 foodie, alle h 11:00 di sabato 23 marzo: questo momento sarà l’occasione per fare cultura di prodotto, raccontando la storia secolare di Coppa di Parma IGP e Salame Felino IGP, evidenziando le fasi principali dei rispettivi processi produttivi, valorizzandone - attraverso abbinamento semplici da proporre anche a casa - le caratteristiche organolettiche.

Infine, i due Consorzi di Tutela offriranno assaggi delle due eccellenze dell’arte salumiera made-in- Parma abbinandosi a prestigiose realtà vitivinicole italiane: è il caso, per la Coppa di Parma IGP, dell’Azienda Agricola Fratelli Berlucchi, con la sua selezione di Franciacorta Millesimati “Freccianera”, e, per il Salame Felino IGP, di Tenuta Greppone Mazzi, con il suo Brunello di Montalcino DOCG, ricco e dagli aromi intensi. L’appuntamento è, nel primo caso, per venerdì 22 marzo, alle h 19:15, e, nel secondo caso, per sabato 23 marzo, alle h 20:15.

Come afferma Carletto Ferrari, Presidente del Consorzio di Tutela del Salame Felino IGP, «La partecipazione a ‘Cibò So Good - Sapori d’Italia’ rappresenta per noi una novità. Vogliamo dare continuità alle attività di promozione avviate lo scorso anno, con la presenza a Vinitaly, scegliendo di partecipare a eventi che non siano esclusivamente legati al mondo dei salumi. Uno dei plus dell’appuntamento di Bologna è quello di permetterci di entrare in contatto con un pubblico qualificato e competente».

«Siamo particolarmente orgogliosi di poterci abbinare a due eccellenze vinicole italiane come Franciacorta DOCG e Brunello di ontalcino DOCG - dichiara invece Fabrizio Aschieri, Presidente del Consorzio di Tutela della Coppa di Parma IGP -. L’idea è quella di suscitare curiosità, evidenziando la versatilità a tavola di Coppa di Parma IGP e Salame Felino IGP: due prodotti che vengono comunemente associati alla Malvasia dei Colli di Parma DOC e al Lambrusco, ma con potenzialità ben più ampie».