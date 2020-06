Corniglio: riaperta la Sp 84 di Carobbio

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che da oggi, sabato 20 giugno 2020 è riaperta al transito la Sp 84 di Carobbio a tutti mezzi e le persone dal Km 7+900 (fine centro abitato di Carzago) al Km 10+200 in località Bottignola. Il transito era stato interrotto per lavori dal 27 maggio scorso per consentire l’esecuzione di lavori, in particolare: la ricostruzione del muro di sottoscarpa, del corpo stradale e il ripristino del reticolo scolante a Bottignola. Ora i lavori sono conclusi e la strada è stata riaperta.

