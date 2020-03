Autobus: dal 1° aprile le corse degli autobus termineranno alle ore 20

Nuove variazioni per gli orari degli autobus. A seguito delle disposizioni già preannunciate dal Comune di Parma, entreranno in vigore nuove limitazioni per i servizi di linea in orario serale. Di conseguenza, da mercoledì 1° aprile, le linee di trasporto pubblico cesseranno alle 20. Le corse che alle 20 saranno ancora in transito raggiungeranno comunque i rispettivi capolinea, come da normale programmazione. Il provvedimento rimarrà attivo fino a nuova disposizione

