Coronavirus: Emporio chiede aiuto e invita a donare una spesa

Vista da Emporio, la crisi economica generata indirettamente dal Covid 19, è solo all’inizio. Nel market che si occupa di chi non ha il denaro per fare la spesa, la situazione era già difficile prima che la pandemia mettesse le famiglie ulteriormente alla prova. Ora, la preoccupazione per chi è in difficoltà cresce ogni giorno e al market i volontari sanno che li attendono tempi molto difficili perché i numeri della povertà sono sicuramente in aumento.

Per questo Emporio si rivolge a chi ancora può dare una mano e invita chi può a donare una spesa a chi è in difficoltà. Tutte le modalità per contribuire sono sul sito emporioparma.org. Si può donare direttamente con carta di credito, si può scegliere di fare una spesa online, o fare un bonifico intestato ad Associazione Centoperuno Onlus, all’IBAN: IT 58 Z 06230 12701 000036469737.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In questi giorni i volontari stanno confezionando centinaia di scatole di alimenti che vengono consegnate a domicilio grazie a Intercral e a SEIRS Croce Gialla. Al momento, le famiglie raggiunte sono 550 ma al più presto, gli alimenti arriveranno a tutte le 1000 che Emporio supporta quotidianamente in tempi di normalità. Presto il market riaprirà ma, per riempire gli scaffali di cibo e solidarietà, serve davvero il contributo della comunità intera.