Il Fascicolo sanitario elettronico ora si può attivare anche da casa senza andare agli Sportelli

Utile, semplice, veloce e dal 23 marzo è ancora più facile da attivare senza doversi spostare da casa. Il Fascicolo sanitario slettronico (FSE), in questa fase di ridotta mobilità delle persone a causa dell’emergenza Covid-19, diventa ancor di più utile per consultare da casa in modo sicuro la propria documentazione sanitaria.

Dal 23 marzo, in tutto il territorio regionale è possibile attivare il Fascicolo sanitario elettronico anche senza andare fisicamente allo Sportello, tramite l’identità digitale SPID-LepidaID. Per attivare il Fascicolo sanitario elettronico servono tre requisiti: essere assistiti da un medico di famiglia o pediatra della Regione Emilia-Romagna, avere un’e-mail personale e un cellulare. Grazie all’identità digitale SPID-LepidaID, ora non si deve più andare fisicamente ad uno dei punti di attivazione.

Come ottenere l’identità digitale SPID-LepidaID

L'interessato fa la registrazione ondine sul portale di Lepida (https://id.lepida.it), poi carica i documenti richiesti (scansione fronte/retro del documento di identità e della tessera sanitaria in corso di validità) ed effettua la validazione del numero di cellulare e di indirizzo e-mail dichiarati. Chiede, a questo punto, il riconoscimento via webcam e prenota una sessione audio/video a cui accede, una volta programmato, tramite link del sistema Google Meet.

L’identità digitale SPID-LepidaID è gratuita per sempre e il servizio di riconoscimento da remoto viene erogato gratuitamente nel periodo emergenza Coronavirus. Si raccomanda vivamente, sebbene gli Sportelli unici garantiscano l'attivazione del FSE, di utilizzare laddove possibile questa modalità per evitare inutili spostamenti.

Tra le nuove possibilità offerte dal Fascicolo si ricorda l'accesso alle prescrizioni dei farmaci “in distribuzione per conto” (quali ad esempio gli anticoagulanti orali prescritti da medici di medicina generale su piano terapeutico dello specialista) senza la necessità del promemoria cartaceo. Quindi ci si può recare in farmacia per ricevere il farmaco prescritto, collegandosi on line al proprio Fascicolo sanitario dal proprio dispositivo mobile (smartphone, Ipad), e mostrando al farmacista il codice a barre della prescrizione dematerializzata.