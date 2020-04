Coronavirus, il Sap: "Chiediamo i tamponi per tutte le forze dell'ordine"

La Segreteria Regionale Emilia Romagna del Sindacato Autonomo di Polizia nella piena consapevolezza della mole di lavoro e dell’impegno che la Regione Emilia-Romagna sta mettendo in campo quotidianamente nella lotta al “Coronavirus”, deve rimarcare il ruolo fondamentale che stanno svolgendo le Forze dell’Ordine che ogni giorno si adoperano alacremente (e con pochi mezzi) per garantire il rispetto delle disposizioni appositamente emanate.

In data odierna abbiamo scritto nuovamente al Presidente della Regione Emilia-Romagna in merito alla richiesta di valutare la creazione di un protocollo che prevedesse il c.d. “tampone” o di valutare la possibilità di esami diagnostici tramite esami del sangue, per tutti gli operatori delle FF.OO. che prestano servizio in Emilia Romagna. La richiesta era dettata dal fatto che occupandoci della sicurezza dei cittadini, vivendo molti di noi in alloggi collettivi (caserme) con camerate e servizi comuni, essendo molti di noi inviati in servizio in giro per la Regione, era più che mai necessario evitare o comunque limitare il rischio di contagio. Purtroppo sono diversi, ormai, i contagiati delle Forze dell’Ordine in Regione (nella sola provincia di Bologna, per esempio, si contano circa 150 poliziotti in quarantena) ed è più che mai necessario intervenire per prevenire e preservare l’apparato della sicurezza.