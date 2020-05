Coronavirus: la postazione tamponi “drive-through” di Borgotaro cambia sede

Da domani giovedì 21 maggio il punto di esecuzione dei tamponi a Borgotaro cambia sede. I test, per verificare la positività al covid-19 o l’avvenuta guarigione, verranno effettuati in una postazione allestita dalla Protezione civile in Piazzale Beccarelli-Pedrini 1 di fronte alle scuole medie. Come tutti i reparti dell’Ospedale “Santa Maria” di Borgotaro, da oggi è tornato operativo anche il Punto di Primo Intervento Ospedaliero, dove pertanto la Camera calda non è più utilizzabile come postazione tamponi.

Resta invariata la modalità di esecuzione (“drive-through”), che prevede un esame in pochi secondi rimanendo a bordo della propria automobile, così come invariate rimangono le modalità di convocazione, che avviene su invito telefonico da parte del Servizio di Igiene

Pubblica dell’Ausl. Non è quindi consentito l’accesso diretto dei cittadini. Dal 26 marzo i tamponi effettuati con la modalità drive-through a Borgotaro sono stati in media oltre trenta a seduta, per un totale di oltre ottocento persone monitorate.