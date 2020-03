Coronavirus: la lista dei ristoranti, delle pizzerie e delle gastronomie che fanno consegne a domicilio

Dopo le misure più restrittive per contenere il contagio da Coronavirus, che dallo scorso 11 marzo prevedono la chiusura delle dei bar, gelaterie, pasticcerie e delle attività di ristorazione in generale, l’Assessorato alle Attività Produttive e Commercio in collaborazione con Ascom e Confesercenti si sta mobilitando per pubblicare una lista delle attività che offrono un servizio di consegna a domicilio.

L’idea è quella di facilitare la vita dei parmigiani costruendo un elenco dei negozi che fanno consegne a domicilio e che in questi giorni possono offrire un servizio in più a chi non può uscire di casa.

Sono tanti i ristoranti e i piccoli negozi (e non solo) che si stanno organizzando per offrire un servizio ai proprio clienti, in alcuni casi anziani, a cui più volte il Governo, in questi giorni, ha consigliato di restare a casa per evitare il contagio da Coronavirus. Ovviamente, anche nel caso di consegne a domicilio continuano a valere le regole che ormai conosciamo: mantenere un metro di distanza, se possibile, privilegiare i pagamenti on line e con la prescrizione specifica per chi organizza l'attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una piattaforma – di evitare che il momento della consegna preveda contatti personali.

La lista dei negozi e dei ristoranti che offrono servizio di delivery saranno pubblicate sul portale del Comune di Parma www.comune.parma.it. L’elenco sarà prontamente aggiornato in base alle richieste che perverranno, basterà indicare il nome dell’attività e il recapito telefonico ed inviarlo alla e-mail: sviluppoeconomico@comune.parma.it

Ad oggi le attività che hanno aderito all’iniziativa sono:

Antica Osteria Tre Ville - 0521 272524

Meet Hamburger Gourmet - 0521 1713812

La maison di gourmet - 0521 645310

I Love Pesce - 0521 1979008

Corale Verdi - 0521 237912

I due gatti - pizzeria - 0521/238901

Africa due - pizzeria e cucina eritrea- 0521/266827

Corrieri - 0521/234426

Gallo d’oro - 0521/208846

Curcuma e mango - cucina indiana - 0521/271214

Salumeria garibaldi - gastronomia parmigiana - 0521/235606

Macelleria entrecote - 0521/1627130

Festa di rapa - gastronomia vegetariana e vegana - 0521/1402018