"Donate le vostre maschere da snorkeling: le trasformiamo in respiratori"

Un progetto di solidarietà partito da un'azienda di Brescia e da alcuni giovani ingegneri che, coinvolgendo ditte e professionisti, stanno cercando di offrire un importante supporto all'Ospedale Maggiore di Parma, in queste settimane di emergenza per il contagio da coronavirus. L'appello, che si sta diffondendo sui social network, è rivolto ai possessori di maschere daeasybreath e che hanno intenzione di donarle all'Ospedale Maggiore di Parma. Il motivo? Verranno sterilizzate e rese idonee all'utilizzo dallo staff medico dell'Ospedale. Il referente medico è il dottor Luciano Bortone della Rianimazione del Maggiore. In poche ore sono state già raccolte 500 maschere. Il riferimento per la donazione è l'associazione Giocamico: è necessario inviare una mail a giocamico@giocamico.it con indicato nome, cognome, recapito telefonico, taglia della maschera (S/M o M/L).

