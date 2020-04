Coronavirus, quasi tremila controlli tra persone e locali: 54 sanzioni

Proseguono i controlli delle forze dell'ordine in stada, in stazione, sui treni e in aeroporto per verificare il rispetto delle regole decise dal Governo per combattere il contagio da coronavirus. Nella giornata di ieri, mercoledì 1° aprile, sono state controllare più di 1.300 persone: per 53 di loro è scattata una multa per il mancato rispetto delle disposizioni che impediscono gli spostamenti, se non per lavoro, salute o mitivi di necessità. Tre persone, invece, sono state denunciate per altri reati. I locali controllati sono stati 1.267: tra loro solo il titolare di un'attività è stato multato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.