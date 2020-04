Coronavirus, righe blu gratuite e Ztl libera: misure prorogate fino al 13 aprile

Misure straordinarie inerenti la viabilità, legate all’emergenza coronavirus. Sono state emesse due ordinanze sindacali che fanno seguito al Decreto Legge “Cura Italia”, N. 18, del 17 marzo 2020, per il contenimento del contagio da Covid – 19

La prima ordinanza prevede la proroga della sospensione temporanea della sosta a pagamento su righe blu e bianco/blu, degli stalli a disco orario, delle Zone a traffico limitato - ZTL - e dell’isola ambientale Tommasini/Sauro. E la sospensione della limitazione oraria dei permessi di transito e sosta AB/M.

L’ordinanza prevede, pertanto, di prorogare, fino a tutto il 13 aprile 2002, la sospensione: della sosta a pagamento in tutte le zone soggette con righe blu e bianco/blu; della validità degli stalli di sosta a disco orario su tutto il territorio comunale; della validità delle Zone a Traffico Limitato (ZTL) nella città di Parma con contestuale disattivazione del sistema elettronico del rilevamento dei transiti; della validità dell’Isola Ambientale di Borgo Tommasini/Via Sauro con contestuale disattivazione del sistema elettronico dei transiti; delle limitazioni orarie dei permessi AB/M previste all’art.5 Allegato 5 del Piano Sosta già estesi a tutto il personale medico per tutto l’anno 2020.

La seconda ordinanza sindacale prevede la proroga della validità dei permessi di transito e sosta, in scadenza, fino al 15 giugno 2020. L’ordinanza prevede, quindi, di prorogare, fino al 15 giugno, la validità dei permessi in scadenza .Tale provvedimento riguarda le seguenti tipologie di permessi: permessi AAA (Auto Amica Ambiente), permessi disabili, permessi nuovi o provvisori. Nel complesso circa 3600 permessi che Infomobility provvederà a pianificare con accoglienza al front office per pacchetti, per evitare code all'utenza, nel momento in cui verrà decretata la riapertura degli uffici.

