Da domenica Trenitalia riattiva i collegamenti con le Frecce

Con il nuovo orario, Trenitalia conferma che a partire da domenica 14 giugno con la riattivazione delle tratte, ripartiranno anche i collegamenti del sistema di treni in vigore prima del lockdown e che vedevano la nostra città inserita all'interno della rete di tratte di collegamento più importanti. Ripartiranno quindi una coppia di Frecciarossa, sette coppie di Frecce Argento e due coppie di Frecce Bianche.

Sarà possibile raggiungere Parma da Milano o da Bologna in poco meno di 50 minuti, un servizio per i pendolari e i turisti che vorranno visitare la nostra città.



