Fidenza: inaugurato oggi il primo store di Fidenza della catena tedesca dm drogerie markt

È stato inaugurato oggi a Fidenza Shopping Park, accanto a Fidenza Village, un nuovo drugstore dm, il terzo in Emilia-Romagna e il ventottesimo in Italia. Presenti per il taglio del nastro Benjamin Schneider, direttore Marketing e Acquisti di dm, e Andrea Massari, Sindaco di Fidenza.

Con il nuovo store di Fidenza dm conferma il proprio interesse per il territorio emiliano, dove è già presente nella città di Piacenza e nel capoluogo. Il Direttore Marketing & Acquisti Benjamin Schneider si dice felice di questa inaugurazione: “A soli due mesi dall’apertura di Bologna, approdiamo a Fidenza Shopping Park, accanto al Fidenza Village, riferimento importante per la moda e le tendenze. In questo contesto si inserisce la nostra ampia proposta in grado di soddisfare a 360° tutte le esigenze quotidiane di bellezza e benessere. Siamo certi che anche qui sapremo accompagnare la clientela in una nuova

esperienza di acquisto, pensata per chi come noi ha a cuore qualità, naturalità e convenienza”.

Parole di soddisfazione sono arrivate anche dal Sindaco di Fidenza Andrea Massari. Il primo cittadino ha infatti dichiarato: “Lo sviluppo commerciale della zona è una sfida importante che abbiamo vinto, dimostrando quanto può fare la Pubblica Amministrazione per sostenere l'economia, la crescita occupazionale e la partnership tra pubblico e privato. Questo polo dello shopping oggi si rafforza ulteriormente con l’arrivo di dm, marchio internazionale in rapida ascesa anche nel nostro Paese e ciò dimostra il forte e ritrovato ruolo attrattivo della nostra Comunità”.

L’ampio store, con circa 450 mq di spazio vendita, impiega sette addetti alle vendite e opera con orario

continuato da lunedì a domenica dalle 9:00 alle 20:00. Per questa nuova apertura il pubblico potrà fruire di uno speciale sconto del 10% sull’intero acquisto, valido fino al 28 luglio. In occasione dell’inaugurazione si è inoltre potuto degustare una selezione di prodotti della linea biologica dmBio, una delle marche proprie di dm.

Da oggi anche a Fidenza si può apprezzare l’esperienza di acquisto che contraddistingue dm: un ambiente accogliente e moderno, un servizio di consulenza competente e articoli di altissima qualità a prezzi convenienti. Lo store propone un’offerta specializzata in prodotti per il make up e per la cura e la salute della persona, completata da un ampio assortimento di articoli per l’infanzia, la casa e il pet care.

L’intera offerta conta oltre 13.000 articoli, con un focus particolare sui prodotti naturali e salutistici, come i cosmetici naturali certificati, gli alimentari biologici, gli integratori e i dispositivi medici. A copertura dell’intero assortimento dm propone inoltre più di 4.000 prodotti a marchio proprio, che garantiscono qualità analoga a quella dei grandi marchi ma a prezzi molto convenienti. Tra le marche dm più apprezzate, in Italia e in Europa, i cosmetici Balea, la cosmetica naturale certificata alverde, l’alimentazione biologica dmBio e le linee di integratori e di dispositivi medici Mivolis, nuovo nome della

linea DAS gesunde PLUS. All’interno del drugstore è inoltre disponibile il servizio di stampa fotografica self-service da smartphone, fotocamera o chiavetta USB.

Chi è dm drogerie markt

dm drogerie markt, fondata in Germania nel 1973, è oggi la più grande catena commerciale europea di prodotti per la

cura della persona e della casa, presente in 13 paesi con oltre 3.500 punti vendita, 61.000 dipendenti e più di 10 miliardi