Dm apre un nuovo store a Fidenza

Dm, la più grande catena commerciale europea di prodotti per la cura della persona e della casa, inaugura il nuovo store giovedì 25 luglio a Fidenza, presso il Retail Park Agrinascente di via G. Raineri 79/A.



Per l’occasione è inoltre prevista una degustazione di prodotti della linea biologica a marchio proprio dmBio, oltre che uno sconto del 10% sull’intero acquisto.



Il nuovo punto vendita di Fidenza il terzo in Emilia-Romagna e il ventottesimo in Italia, rientra in un ampio progetto di espansione di dm che prevede numerose altre aperture in tutto il nord Italia.



Il nuovo store propone l’assortimento di oltre 13.000 referenze che già contraddistingue gli altri drugstore dm, tra cui prodotti per la bellezza e il benessere della persona, con un’attenzione particolare a quelli naturali e salutistici, come alimenti bio, integratori alimentari e cosmetici naturali certificati. L’offerta si completa con articoli per l’infanzia, la casa e il pet care. Accanto ai prodotti dei migliori marchi, l’offerta include più di 4.000 articoli di oltre 20 marche di proprietà, apprezzate in tutta Europa.