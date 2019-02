Ecco come sarà il nuovo sistema di illuminazione in via Mazzini: al via i lavori

Lunedì 4 marzo partiranno i lavori per la realizzazione del nuovo sistema di illuminazione in via Mazzini. I rappresentanti delle associazioni di categoria dei commercianti hanno partecipato ad un incontro in Comune per condividere modalità e tempi di cantierizzazione dei lavori. Il progetto legato al nuovo sistema di illuminazione di via Mazzini rientra nell'ambito degli interventi programmati dall'Amministrazione ed inseriti nel progetto: “Pedone al centro”. L'intervento segue quelli già messi in atto con il rifacimento della pavimentazione dei sottoportici e rientra in un progetto di valorizzazione e riqualificazione generale di via Mazzini che si concluderà con l'allargamento del marciapiede sul lato nord, per rendere via Mazzini più attrattiva e maggiormente fruibile da parte dei cittadini ed anche dei turisti in modo da valorizzare il centro della città.

Il periodo di esecuzione dei lavori è stato condiviso in via preventiva con le associazioni di categoria dei commercianti scegliendo un periodo che impatti il meno possibile con l'attività dei negozi presenti lungo la via. I lavori procederanno per fasi, liberando, di volta in volta, le parti concluse ed avranno una durata di circa 90 giorni. L'intervento, voluto dall'assessorato ai lavori pubblici, guidato da Michele Alinovi, è in carico a Parma Infrastrutture ed ha un costo di circa 370 mila euro.

Il progetto di un nuovo sistema di illuminazione coinvolge tutta via Mazzini e la caratterizza in modo uniforme, creando una nuova immagine coordinata. Oggi via Mazzini è illuminata solo da grandi lanterne con struttura metallica, sospese al centro delle arcate a illuminare sia la zona porticata che la carreggiata. Le lanterne furono installate negli anni Sessanta e oggi costituiscono un sistema obsoleto e di difficile e costosa manutenzione. Per i due edifici di testata verso Piazza Garibaldi il progetto prevede la conservazione e il recupero dei corpi luminosi esistenti in quanto dialogano con la monumentalità delle architetture, prevedendo l'installazione di lampade a led.

Per tutto il tratto di strada oltre agli edifici di testata, ovvero dall’incrocio con Via Cavestro e Strada Garibaldi, fino al Lungoparma, il progetto sviluppa due sistemi di illuminazione distinti, ma coordinati: un’illuminazione stradale esterna al portico, installata in corrispondenza dei pilastri e un’illuminazione dedicata alla parte porticata.

In particolare, è previsto un nuovo sistema di illuminazione e il rinnovamento degli impianti elettrici del tratto di Via Mazzini, tra Piazza Garibaldi e l’incrocio Via Carducci – Via Oberdan. Verranno installate le luci sotto ai portici compresi tra Strada Garibaldi e Borgo Basini e tra Via Cavestro e Via Oberdan e verrà installata una nuova l’illuminazione stradale lato sud tra Via Cavestro e Via Oberdan, oltre all’illuminazione del marciapiede lato nord tra Strada Garibaldi e Borgo Basini e l’illuminazione del tratto porticato di Via Goldoni.

Verrà riproporzionata l’altezza in alcuni tratti dei portici con la realizzazione di una parte a contro soffitto con luci a led. Il sistema di illuminazione stradale e dei portici garantirà maggiore visibilità nelle ore notturne e aumenterà il senso di sicurezza.