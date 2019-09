Ecco il nuovo servizio di Car sharing a Parma

Questa mattina si è svolta presso la sala stampa del Municipio di Parma, alla presenza dell’Assessore alle Politiche di Sostenibilità Ambientale, Tiziana Benassi, dell'Amministratore Unico di Infomobility Spa, Michele Ziveri, e di Edwin M. Colella, Vice President Octo Mobility Sales, la conferenza di presentazione delle novità del servizio Parma Car

Sharing e dei cambiamenti recentemente introdotti.

La società Infomobility, insieme al nuovo partner tecnologico Octo, negli scorsi mesi ha effettuato un investimento per lo sviluppo della nuova piattaforma di gestione del car sharing che innova la fruizione dei servizi di sharing mobility e consente oggi di offrire un servizio ancora più smart, più semplice e con numerosi vantaggi per gli utenti nelle modalità di utilizzo.

La nuova APP Parma Car sharing, disponibile sugli store on line Apple e Android, permette infatti ai clienti di gestire tutte le operazioni direttamente dal proprio smartphone, compresa l’iscrizione al servizio per cui non è più necessario recarsi agli sportelli di Infomobility, grazie alla verifica immediata della patente tramite collegamento con la Motorizzazione Civile.

L’investimento si colloca nell’ambito delle politiche di sviluppo della mobilità sostenibile che il Comune di Parma si pone al fine di migliorare la qualità della vita e della salute della collettività, la tutela dell'ambiente, la riduzione del traffico e dell’inquinamento atmosferico (come previsto dal PUMS), attraverso lo sviluppo della mobilità condivisa.

“La tecnologia, sinonimo di innovazione e semplificazione, è protagonista della riforma della mobilità e, in modo specifico, dei nuovi servizi di car e bike sharing. Con la nuova APP Parma Car sharing, che oggi presentiamo, sarà possibile gestire tutte le operazioni - dall’iscrizione alla prenotazione e ritiro del mezzo fino al pagamento e controllo dei costi - comodamente dal proprio smartphone. E’ il punto zero, il punto di partenza, di un nuovo modello di gestione del servizio: facilmente accessibile e semplice da utilizzare. Sono certa che anche i comportamenti e scelte in termini di mobilità cittadina ne beneficeranno.” Ha commentato l’Assessore Tiziana Benassi durante la presentazione.

Nuova APP Parma Car Sharing e nuove modalità di utilizzo per gli utenti

L’iscrizione online al servizio avviene in pochi minuti, in modo semplice e sicuro direttamente dallo smartphone oppure da PC dal sito web Infomobility. Sempre con lo smartphone il cliente può anche prenotare l’auto ed aprirla (senza più necessità della tessera). Il pagamento della corsa avviene attraverso carta di credito (anche prepagata) in modo semplice, rapido ed assolutamente sicuro. Inoltre ora i clienti con l’APP Parma Car Sharing possono tenere facilmente sotto controllo i costi delle corse effettuate: al termine della corsa infatti il costo è immediatamente visualizzabile sull'APP.

Nuove tariffe

“La nuova piattaforma tecnologia rappresenta un cambio di passo nella gestione del servizio di Parma – dichiara l’Amministratore Unico di Infomobility, Michele Ziveri - e offrirà numerosi vantaggi agli utenti; anche il sistema tariffario è ora più semplifice, per una più facile comprensione degli utenti ed più vantaggioso”.

L’iscrizione al servizio non ha più scadenza: una volta iscritto al costo di 30 euro il cliente non dovrà rinnovare l'abbonamento ogni anno, con un notevole risparmio economico. Inoltre per chi si iscrive al servizio è previsto un buono di benvenuto del valore di 10 euro. Tutte le auto in flotta al Parma Car Sharing (ad eccezione del furgone) hanno le medesime tariffe di utilizzo: 2,50 euro la tariffa oraria e 0,65 la tariffa kilometrica; il costo della corsa si calcola

sommando le due tariffe ed è immediatamente visualizzabile sull'App al termine della corsa stessa. Le tariffe sono sempre comprensive di carburante, assicurazione, bollo, manutenzione, parcheggio nelle righe blu e bianche/blu, accesso alle Z.T.L. di Parma e pulizia. La nuova piattaforma permette inoltre di creare nuove promozioni tariffarie per gli utenti iscritti e prossimamente anche la possibilità di accesso al servizio per gli utenti occasionali che vogliono

utilizzare il car sharing per un solo giorno.

Nuovo Partner Tecnologico

Octo Telematics, leader in Europa anche nell'offerta di soluzioni innovative di Mobilità Condivisa, ha fornito la piattaforma su cui si basa il nuovo servizio Parma Car Sharing, dalle caratteristiche tecnologiche all’avanguardia e dagli elevati standard di sicurezza garantita agli utenti. Edwin M. Colella, VP Octo Mobility Sales ha dichiarato: «Siamo orgogliosi di poter contribuire con la nostra soluzione al successo del servizio di car sharing di Parma. I cittadini di Parma potranno

usufruire di un servizio intuitivo, innovativo e assolutamente sicuro”.

Il Parma Car Sharing è la scelta per chi desidera avere un’auto a propria disposizione senza dover sostenere i costi di acquisto, proprietà e gestione o per chi vuole muoversi liberamente in città senza problemi; ricordiamo infatti che a Parma le auto del car sharing possono accedere alle Z.T.L. in centro storico, percorrere le corsie preferenziali degli autobus, sostare gratuitamente sulle righe blu e bianche/blu. Le auto del Parma Car Sharing rappresentano un’alternativa intelligente ai veicoli più inquinanti, bloccati dai provvedimenti antismog che entreranno in vigore dal prossimo

1^ Ottobre in 30 Comuni della Regine Emilia Romagna, fra cui anche il Comune di Parma (stop ai diesel fino all’euro 3, benzina fino all’euro 1 e ai ciclomotori pre-euro dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 18.30 e nelle domeniche ecologiche). Nelle prossime settimane verrà lanciata una campagna pubblicitaria del nuovo servizio sui media

tradizionali e sui media digitali.

Per ulteriori informazioni visita il sito www.infomobility.pr.it o chiama il Contact Center 0521 1686860 (attivo dal Lunedì al Sabato dalle 8 alle 20 e la Domenica dalle 8 alle 14). Per effettuare la registrazione al servizio e scaricare l’app:

https://apps.apple.com/it/app/id1463946749 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.parmacarsharing