Erreà Sport Spa: presentata una piattaforma espansiva per il primo integrativo aziendale

La FILCTEM CGIL di Parma, insieme alla RSU eletta da qualche mese, ha presentato nei giorni scorsi una piattaforma espansiva alla dirigenza della storica azienda tessile “Errea”, con lo scopo di ottenere per la prima volta un contratto aziendale che migliori le condizioni economiche e di diritto delle lavoratrici e dei lavoratori.

La piattaforma presentata ha tra gli obbiettivi quello di inaugurare relazioni industriali avanzate, che prevedano confronti continui tra i rappresentanti sindacali e la direzione aziendale e che entrino nel merito dell’organizzazione del lavoro, con particolare attenzione a orari di lavoro e qualificazione professionale di tutti i dipendenti.

La FILCTEM provinciale e le rappresentanze sindacali chiedono un premio economico in linea con i risultati aziendali che riconosca l’impegno e la partecipazione dei lavoratori; un buono pasto giornaliero per tutti i dipendenti ed i somministrati in azienda; un’integrazione a quanto riconosciuto dall’Inps per il congedo parentale di madri e padri; il miglioramento delle condizioni di trattamento economico per la malattia di lungo periodo e per gravi patologie; l'impegno a sostenere insieme (come già sancito in diverse altre aziende del territorio che applicano avanzati contratti di secondo livello) iniziative contro tutte le forme di violenza e di discriminazione, prevedendo anche convenzioni con associazioni che tutelano le vittime di queste violenze.

Sindacato di categoria e RSU attendono entro il prossimo mese di ottobre una convocazione dall’azienda per avere una risposta in merito alla piattaforma presentata.