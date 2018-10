Euro 4, Pizzarotti contro la revoca: "Il divieto tornerà nel 2019"

Il sindaco di Parma Federico Pizzarotti non è d'accordo con la marcia indietro della Regione Emilia-Romagna, decisa dal presidente Bonaccini che l'ha annunciata ieri, al termine di un incontro con 30 Comuni. L'esponente di Italia in Comune resta fermo nelle sue intenzioni e annuncia che il divieto verrà reintrodotto nel 2019. "I divieti per gli Euro 4 arriveranno nel 2019". Oltre al ripristino dei divieti il primo cittadino ha anche annunciato che verranno installate nuove telecamere nei punti d'ingresso alla città per controllare l'eventuale transito dei veicoli 'vietati'. La presa di posizione di Pizzarotti scatenerà sicuramente polemiche: la Lega aveva annunciato vittoria subito dopo la decisione di Bonaccini di fare marcia indietro, dopo una raccolta firme riuscita che ha coinvolto centinaia di parmigiani.