Festa del Vino in Oltretorrente: tutte le modifiche alla viabilità di domenica 20 maggio

In occasione della manifestazione denominata " Festa del Vino in Oltretorrente" di domenica 20 maggio saranno in vigore le seguenti modifiche alla viabilità:

Dalle 07:00 del 20/05/2018 alle 02.00 del 21/05/2018:

Istituzione del divieto di circolazione e del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per i seguenti tratti stradali:

• Str. Bixio da P.le Barbieri (rotatoria esclusa) a P.le Corridoni (escluso);

• Lato sud di p.za Corridoni (dovrà essere sempre garantito il collegamento tra str. M. D’Azeglio e p.te di Mezzo); Istituzione del senso unico alternato per i seguenti tratti stradali:

• V.lo S. Caterina;

• B.go S. Caterina da V.lo S.Caterina a p.le Rondani;

• Via Monte Grappa da str. Bixio a via Monte Nero;

• Via Piave dal civ.10 a via Monte Nero;

• B.go S. Domenico di Guzman da str. Bixio a via Turchi;

• Via Padre Lino da str. Bixio a via Turchi;

• B.go S. Giuseppe da str. Bixio a b.go Sorgo;

• B.go Sorgo da str. Costituente a b.go S. Giuseppe;

• G.ti di S. Cecilia;

• B.go Catena da str. Bixio a b.go Fornovo;

• Via Benassi da str. Bixio a via Monte Santo.

• Via Gorizia I residenti, gli espositori e le attività commerciali presenti nelle strade interessate dalla manifestazione potranno transitare sino alle ore 09:00.

Gli espositori potranno transitare nelle strade interessate dalla manifestazione dalle ore 22:00 alle ore 24:00

Deroga al divieto di transito per i residenti diretti ai posti auto interni: d

alle ore 13:00 alle ore 14:30. dalle ore 20:30 in poi L’Azienda TEP SpA provvederà alla deviazione dei bus interessati, dando opportuna comunicazione dei percorsi alternativi delle linee di trasporto pubblico locale alla cittadinanza. Sarà consentito l’accesso ai mezzi di soccorso ed emergenza.

La Polizia Municipale potrà adottare misure di regolamentazione del traffico non previste nella presente ordinanza che si rendessero opportune per un corretto svolgimento delle manifestazioni e per limitare i disagi alla circolazione veicolare ed a tutela della sicurezza della circolazione stessa.

− Il Comando di Polizia Municipale è abilitato per il rilascio (esclusivamente per operazioni di emergenza) di autorizzazioni in deroga alla presente ordinanza.

− Il Comando di polizia Municipale provvederà al controllo del corretto posizionamento di tutta la segnaletica e della sua avvenuta rimozione al termine della manifestazione.

− Il Corpo di Polizia Municipale, unitamente agli altri soggetti individuati dall’art.12 del C.d.S. è incaricato del controllo affinché alla presente ordinanza venga data esecuzione nei termini indicati.

− I trasgressori saranno puniti a norma di Legge.