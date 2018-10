Fisac Cgil: Parma elegge Daniela Solimei segreterio generale della categoria

Lo scorso 11 ottobre presso la Corale Verdi di Parma, a margine dellXI Congresso provinciale della FISAC CGIL di Parma, si è riunita l'Assemblea Generale della categoria che ha eletto Daniela Solimei nei nuovo Segreterio Generale con 100% dei voti a favore.

Su proposta del neosegretario è stata eletta anche la Segreteria, composta da Mario De Simone e Martina Vecchione.

Nel documento politico conclusivo il Congresso FISAC CGIL Parma Parma assume la relazione del Segretario Generale Enrico Segantini, i contributi emersi dal dibattito e gli interventi della Segretaria CGIL Parma Enrica Gabbi, della Segretaria Regionale FISAC CGIL Barbara Bottarelli e della Segretaria Nazionale Fisac CGIL Fulvia Busettini.

Il documento politico approvato individua alcuni punti centrali per l'azione del sindacato bancari e assicurativi della CGIL per il prossimo quadriennio tra cui il ruolo e la centralità dei Contratti Nazionali. Il primo appuntamento in calendario è quello del Contratto ABI, cui succederà il rinnovo degli altri Contratti Nazionali nelle prerogative della categoria (ANIA; Agenzie in gestione libera – appalto assicurativo; Agenzia Entrate-Riscossioni).

In riferimento al contesto più generale, il Congresso esprime preoccupazione e intenzione di contrasto verso la svolta populista/sovranista di stampo neo-liberista e neo-capitalista, con rigurgiti di neofascismo confemando l’adesione a posizioni antifasciste, antirazziste e antisessiste, difendendo in ogni sede e luogo i principi di uguaglianza disciplinati all’interno della Costituzione. Ritiene inoltre che l ’attacco ai diritti delle donne sia uno dei più preoccupanti segnali di una regressione culturale che sta vivendo il nostro Paese: dovere della Fisac CGIL di Parma, pertanto, è di combattere con ogni mezzo (anche attraverso il sostegno alla campagna di “Non una di meno”) questa deriva. La contrattazione può diventare quindi strumento fondamentale per ribaltare questo schema di pensiero.

Tra i diversi impegni del sindacato bancari-assicurativi vi è quello di ricercare una mediazione culturale tra la contrattazione del welfare aziendale e il potenziamento dei servizi pubblici come forma collettiva e universale di libero accesso. Intende inoltre sostenere l’iniziativa contenuta nel documento congressuale e perseguire una riduzione degli orari di lavoro.