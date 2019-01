Fornovo: in stazione il nuovo Comando della Polizia Locale

Inaugurato questa mattina, nella stazione ferroviaria di Fornovo, il nuovo Comando della Polizia Locale.

La sede è ospitata all’interno di un fabbricato di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane). L’edificio, cui si aggiunge un’area ferroviaria limitrofa da destinare a parcheggio dei mezzi di servizio, era un tempo occupata dal Comando di Polizia Ferroviaria. La consegna dei locali di RFI al Comune di Fornovo in comodato d’uso gratuito, ha consentito all’Amministrazione di destinarli a questa nuova importante funzione.

Inoltre, la palazzina ospiterà la sede della Protezione Civile di Fornovo.

I locali sono stati completamente riqualificati a cura e spese di RFI; l’Amministrazione Comunale ha contribuito con la realizzazione di un impianto di videosorveglianza dell’area esterna alla stazione.

Potenziata l’illuminazione sul piazzale antistante e riqualificati i servizi igienici della stazione che ora saranno gestiti dal Comune nell’ambito del contratto di comodato.

Investimento complessivo circa 200 mila euro, di cui 165 mila a carico di RFI.

Il Gruppo FS – ha spiegato Efisio Murgia, direttore Produzione Firenze di RFI – è fortemente impegnato per il miglioramento dell’accessibilità e della funzionalità delle stazioni ferroviarie. Nelle realtà un po' più piccole, dove il passaggio delle persone è concentrato in particolare nelle fasce pendolari, la sinergia con le istituzioni del territorio è fondamentale per garantire in stazione una maggiore sicurezza e servizi sempre adeguati. In questo senso l’esempio di Fornovo è fra i più virtuosi e siamo grati all’Amministrazione Comunale e alla Polizia Locale per avere colto le opportunità offerte da questa collaborazione, di cui beneficeranno tutti i fornovesi, viaggiatori e non, è l’intera città.