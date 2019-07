Giardini della paura 2019: ecco l'ordinanza contro il consumo di alcol

In occasione della rassegna cinematografica “Giardini della paura 2019”, in programma ai Giardini di San Paolo, nei giorni 12-17-24-31 luglio 2019 e 7-14-21 agosto 2019, (il giorno 28 agosto 2019, per recupero in caso di maltempo), e negli orari: dalle ore 20.00 del

giorno stesso alle ore 01.00 del giorno successivo, è previsto il divieto di somministrazione e vendita di alimenti e bevande in contenitori di vetro o in lattine di alluminio, prevedendo, in sostituzione, la somministrazione/vendita in contenitori di carta o plastica, fatta salva la somministrazione ad avventori seduti ai tavoli dei pubblici esercizi che si avvalgono di spazi esterni ai locali occupati in concessione. L'ordinanza intende tutelare la sicurezza pubblica ed il decoro urbano.

Il divieto riguarda gli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali in sede fissa e in forma ambulante e attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari, operanti all’interno del perimetro delimitato dalle seguenti strade, pure ricomprese: strada Garibaldi, via Carlo Pisacane, strada Cavour, borgo del Parmigianino e strada Cavallotti.

L’inosservanza all'ordinanza rappresenta illecito amministrativo ed è perseguibile, con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 ad Euro 500, con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 50. La vigilanza sull'ottemperanza sarà effettuata dalla Polizia Municipale e dalle Forze di Polizia.