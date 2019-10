Tensione per Salvini al Gavanasa di via Farini: presidio in piazza Garibaldi

Doppio appuntamento emiliano, domani, giovedì 31 ottobre, per il leader della Lega Matteo Salvini e la senatrice Lucia Borgonzoni, candidata alla presidenza della Regione Emilia Romagna. Alle 18 Salvini e Borgonzoni saranno a Parma, al bar Gavanasa, di Strada Farini 15, per un incontro pubblico. Alle 21 appuntamento a Ziano Piacentino, Valtidone, per la Festa Nazionale della Zucca, in via Caduti di Nassirya 316.

In piazza Garibaldi a Parma il gruppo Officina Popolare ha organizzato un presidio, dal titolo '49 milioni di Non ti vogliano!" per contrastare la presenza di Salvini a Parma. "Giovedì 31 Ottobre dalle ore 17 - si legge in una nota - saremo in piazza Garibaldi per un doveroso presidio contro la propaganda d'odio del fascio-leghismo nella nostra regione, l'Emilia Romagna, una terra di accoglienza, di solidarietà e di lotte per la dignità del lavoro, per il Welfare e per la difesa della sanità, dei servizi per l'infanzia e la persona pubblici. In nome di una città, la nostra Parma, che non ci sta, che orgogliosamente non accoglie chi semina odio e intolleranza, invitiamo tutte e tutti a partecipare".