Gli studenti Erasmus dell’Università di Parma raccontano l’Europa

“Europe in a blink. Lo sguardo dei giovani sull’Europa. Diritti, doveri e opportunità”: questo il tema del convegno che si terrà giovedì 5 dicembre a Palazzo del Governatore, dalle 9,30. Gli studenti Erasmus racconteranno l’Europa di oggi attraverso i loro occhi e la propria esperienza di studio o tirocinio all’Università di Parma o in una delle sedi partner europee.

Il convegno, organizzato dalla U.O. Internazionalizzazione dell’Ateneo di Parma, si inserisce all’interno del progetto “Europe in a Blink”, finanziato dalla Regione Emilia Romagna, nell’ambito delle iniziative per la promozione della cittadinanza Europea, e patrocinato dal Comune di Parma. Il progetto, oltre alla realizzazione del convegno, include un foto-contest e un video di promozione dell’Erasmus a Parma, realizzato dal Centro per le Attività e le Professioni delle Arti e dello Spettacolo (CAPAS) dell’Università di Parma.

Durante l’evento, dopo i saluti istituzionali della Pro Rettrice all’Internazionalizzazione, prof.ssa Simonetta Anna Valenti, del Prefetto, Dott. Giuseppe Forlani e del Sindaco Federico Pizzarotti, interverranno la dott.ssa Caterina Brancaleoni, Responsabile del Servizio di Coordinamento delle politiche europee, programmazione, cooperazione e valutazione della Regione Emilia-Romagna e la dott.ssa Annalisa Affer, in rappresentanza della Commissione Europea a Milano.

Saranno protagonisti gli studenti Erasmus in una tavola rotonda coordinata dal prof. Emanuele Castelli (Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali, Coordinatore del Progetto Europeo Jean Monnet B4-PEACE).

L’evento si concluderà con la premiazione delle migliori foto del contest dedicato all’esperienza Erasmus e con la proiezione del video, realizzato dal CAPAS, contentente le interviste agli studenti iscritti a Parma e agli studenti internazionali che hanno trascorso il loro periodo di studio o tirocinio Erasmus presso il nostro Ateneo.