I notai di Parma donano 15 mila euro all'Ospedale Maggiore

Nell’emergenza coronavirus i Notai non sono rimasti a guardare: è stata versata ieri, infatti, la somma di 15.000 euro a sostegno dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, i cui operatori sono strenuamente impegnati, in queste settimane, nel contenimento dei contagi e nella cura dei malati. L’iniziativa del Consiglio notarile di Parma si è dunque concretizzata in un’erogazione liberale al conto corrente della Fondazione MUNUS appositamente dedicato alla gestione dell’emergenza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Commenta così Giulio Almansi, Presidente del Consiglio Notarile: “Questo gesto è stato fortemente voluto da tutto il Collegio dei Notai di Parma, per fornire un contributo concreto agli operatori impegnati in queste difficili settimane. Nel proprio ruolo di Pubblico Ufficiale, oltre a mettere a disposizione le proprie competenze di giurista esperto rispetto a tante importanti e delicate questioni che riguardano la vita delle persone, il Notaio è parte attiva della comunità. Per questo non potevamo in alcun modo rimanere indifferenti, come italiani e come cittadini del territorio parmense. Abbiamo così deciso di fare la nostra parte, richiamati da quel senso del dovere a cui il notariato impronta il proprio agire. Nel momento del bisogno occorre essere uniti, e questo è il modo in cui i Notai di Parma hanno scelto per stare vicini alla propria comunità”. Per ulteriori informazioni consultare il sito internet www.consiglionotarileparma.org e la pagina Facebook Notai dell’Emilia-Romagna.