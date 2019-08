I parmigiani in vacanza studio? Scelgono ancora Londra

I parmigiani in vacanza studio? Scelgono Londra anche per l'estate 2019. Sono sempre di più i giovani, studenti e non, che scelgono di trascorrere il periodo tra giugno e settembre coniugando divertimento e studio di una lingua straniera. Nonostante le polemiche per la Brexit resta Londra, tra le capitali europee, quella più ambita dai parmigiani che vogliono imparare l'inglese, con un'esperienza a diretto contatto con la vita e le abitudini dei londinesi. Dopo Londra la città più frequentata per quanto riguarda le vacanze studio è Barcellona, seguita da Madrid.