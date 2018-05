Il Comune di Fontevivo assolda le guardie giurate per pattugliare le strade

Guardie giurate pattuglieranno le strade di Fontevivo di notte per tenere monitorato 24 ore su 24 il territorio e garantire la sicurezza ai cittadini. L'amministrazione leghista ha deciso di chiudere un accordo con l'Ivri per l'impiego di alcune guardie private a guardia dei beni comunali, nelle ore in cui gli agenti della Municipale non sono in servizio. L'accordo è stato firmato nell'ambito del Patto della Sicurezza, che permette ai sindaci di appoggiarsi anche a guardie giurate. Mentre i Vigili sono in servizio dalle 7 alle 22 gli operatori dell'Ivri saranno attivi di notte, perlustreranno le strade con un occhio particolare ai beni di proprietà comunale. In caso di necessità e di pericolo dovranno avvertire subito le forze dell'ordine.