Il Comune di Parma dice "No" all'abbandono!

L'ufficio Benessere Animale del Comune di Parma augura a tutti Buon Ferragosto, cogliendo l'occasione di questo momento di grande relax per rinnovare attenzione alla terribile consuetudine dell’abbandono degli animali. Questa ingiustificabile pratica infatti, raggiunge l’apice nel periodo estivo, sebbene si registrino casi di abbandono durante tutto l’anno. “L'attenzione a questo esecrabile fenomeno deve essere costantemente alta – spiega Nicoletta Paci Assessora al Benessere Animale del Comune di Parma – per cercare di prevenire e contenere la orribile pratica dell’abbandono di animali di proprietà. Oltre ovviamente a favorire l’adozione responsabile degli ospiti del nostro canile e del nostro gattile, ogni giorno purtroppo ci pervengono molte a chiamate per ritrovamento di animali in stato di abbandono.

Nonostante sia un reato previsto dal codice penale (art.727) e nonostante nel 2004 con la legge 189, il legislatore abbia inserito nel nostro ordinamento giuridico una regolamentazione precisa (che prevede la pena dell’arresto fino a un anno per il reato di abbandono o l’ammenda da 1000 a 10000 euro) i casi sono tristemente in aumento. “Gli animali sono esseri viventi non giocattoli di cui disfarsi. Sono compagni di vita che scegliamo di avere accanto e che per questo vanno rispettati. Io stessa ho adottato Virginia, vittima di un abbandono, e non potrei mai separarmene perchè membro della mia famiglia. Ho scelto di vivere con Virginia ed è una scelta fatta con responsabilità. Vi assicuro che quanto lei mi dà è molto più dell'impegno che mi richiede". Gli animali sono capaci di amore puro e instaurano fortissime relazioni affettive verso gli uomini. Una brutale interruzione produce in loro una fortissima disperazione assai simile a quella umana: l'abbandono è un destino di sofferenza e molto spesso di morte. Confusi, spaventati, nella quasi totalità dei casi sono vittime di investimento, di denutrizione, di pericoli continui.

Il Comune di Parma invita i suoi cittadini in caso di individuazione di un cane o gatto abbandonato a soccorrerlo: avvicinare l’animale in modo dolce, mantenendo un tono di voce rassicurante e tendendo la mano aperta dal basso. Dopo essere riusciti a toccarlo, occorre procurarsi qualcosa per evitarne una nuova fuga (una cintura o una corda possono diventare dei collari e dei guinzagli improvvisati ma utili alla causa e una scatola con buchi per l'aria un trasportino improvvisato per i gatti). Bisogna poi avvisare il nostro numero del Polo Integrato Animali d'Affezione che ha reperibilità h24 (334 3634694) per il recupero dell’animale ed il suo trasferimento in struttura.

Su autostrade o strade statali e provinciali va contattato il 112. Per gli animali feriti l'ospedale veterinario universitario di Parma ha un servizio con reperibilità 7 giorni su 7 e h.24. ( 0521-032837). È importante ricordare ai proprietari l’obbligatorietà dell’identificazione del proprio cane. In particolare ai cuccioli, prima di essere ceduti a terzi, va inserito il microchip ad un costo irrisorio. Si consiglia, infine, la sterilizzazione del proprio animale domestico in modo da scongiurare l’abbandono delle cucciolate, prevenire il randagismo e contrastare il mercato nero di animali. Per le adozioni al nostro canile/gattile si ricorda che si possono contattare i numeri tel:0521218595 ; 0521218779 oppure scrivere a benessere.animale@comune.parma.it.

Per gli orari visitare il sito http://www.comune.parma.it/benessereanimale

“La tutela degli animali – conclude l'assessora Nicoletta Paci resta uno degli obiettivi fondamentali di questa Amministrazione che punta ad evitare l’abbandono, incentivare l’adozione e combattere ogni tipo di maltrattamento. Nel nostro polo ci sono tantissimi amici a quattro zampe che aspettano solo di essere adottati e amati”.