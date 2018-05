Dal Municipio di Parma sventola la bandiera della pace

Raccogliendo l'istanza dell'associazione "Chiamata contro la guerra" di Parma, dal Municipio, da stamattina, sventola sulla facciata del Municipio la bandiera della Pace. I rappresentanti dell'associazione, insieme all'assessora ai Diritti dei Cittadini, Nicoletta Paci, si sono riuniti nella Piazza del Municipio alle ore 12, nel momento di esposizione della bandiera "Chiediamo al nostro paese di essere protagonista di pace, di mettere in atto il “ripudio della guerra” voluto dall’articolo 11 della Costituzione: non concedendo basi o supporti per operazioni militari, non vendendo armi a paesi in guerra (Legge 85/1990). Con questo gesto Parma esprime la sua volontà di pace e invitiamo tutti ad esporre dalle nostre finestre e dai nostri balconi la bandiera della pace, come segno di fratellanza, di nonviolenza, come forma di pressione sui nostri amministratori e governanti perché facciano tutto ciò che è in loro potere per la pace in Siria e nel mondo. Affacciamo la pace! Facciamo la pace! Pace subito!" è stato il loro messaggio.