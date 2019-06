Il masterSport al top in Italia e sul podio in Europa

Il masterSport - Master Internazionale in Strategia e Pianificazione degli Eventi e degli Impianti Sportivi realizzato in collaborazione con Università di Parma e Università di San Marino si conferma il 1° corso italiano nella classifica dedicata ai master in sport business di tutto il mondo pubblicata da Sport Business International. Inoltre, a livello internazionale, il masterSport ha raggiunto la 3° posizione tra i corsi in Europa ed è stato confermato nella TOP15 Mondiale.

La classifica generale è basata su interviste a studenti a 3 anni dal diploma, analisi del progetto formativo e livello di placement.

La pubblicazione 2019 ha visto il masterSport segnalarsi tra i migliori corsi anche in altre graduatorie più specifiche:

3° master al mondo per gradimento degli studenti,

3° master al mondo per impatto sulla carriera dei propri studenti

4° master al mondo per frequenza di utilizzo degli insegnamenti nel corso della carriera dei diplomati.