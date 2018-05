Il sindaco Federico Pizzarotti al convegno di Confindustria "Imprese e TerritoriResilienti. La partnership tra Confindustria e Protezione Civile"

Il sindaco Federico Pizzarotti ha partecipato all'incontro organizzato da Confindustria Piccola Industria, da Confindustria Emilia-Romagna e da Unione Parmense degli Industriali "Imprese e TerritoriResilienti. La partnership tra Confindustria e Protezione Civile".

Nell'incontro si è parlato di come prevenire e come poter rispondere all'emergenza causata dai fenomeni naturali che investono territori ed imprese del nostro Paese. Uno dei pilastri del Sistema della Protezione Civile è la preparazione dei territori in un'ottica di resilienza. Proteggere il territorio vuol dire proteggere anche l'impresa che ne è cuore pulsante e garantire la continuità delle attività produttive significa tutelare l'intera comunità di cui l'azienda è parte integrante. Per questo imprese e istituzioni, sistema pubblico e privato, devono compiere uno sforzo congiunto nell'interesse della collettività. Confindustria e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno voluto condividere in un Protocollo d'Intesa valori e obiettivi comuni per promuovere sinergie operative e azioni di prevenzione, preparazione e risposta all'emergenza attraverso il coinvolgimento attivo di cittadini e imprese, principali attori del Sistema di Protezione Civile.