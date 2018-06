In viale Fratti apre la Casa della Salute per il Bambino e l’Adolescente

Apre il 19 giugno, a Parma, la Casa della Salute per il Bambino e l’Adolescente dell’Azienda USL, al civico 32/1A di viale Fratti. I primi servizi a dare vita alla nuova struttura sanitaria dedicata all’assistenza e cura di bimbi e ragazzi sono quelli della Neuropsichiatria dell’Infanzia e Adolescenza (NPIA), che lasciano i locali di via Savani n. 10. In particolare, al secondo piano della nuova Casa della Salute trovano spazio gli ambulatori della Psichiatria e Psicologia clinica, mentre al terzo quelli della Neurologia funzionale e riabilitativa. Sempre dal 19 giugno, saranno operativi in viale Fratti anche il Centro Adolescenza e Giovane Età, gli ambulatori di psicologia per il trattamento dei Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) e l’Associazione Sulle Ali delle Menti che si trasferiscono da via Mazzini. Per consentire il trasloco, questi servizi resteranno chiusi il 14, 15 e 18 giugno.

I trasferimenti continuano poi la settimana successiva, il 22 e il 25 giugno la Medicina riabilitativa dell’infanzia e dell’età evolutiva resta chiusa, per lasciare i locali della Casa della Salute Montanara (via Carmignani) ed essere operativa dal 26 giugno al quarto piano della nuova struttura di viale Fratti.

Ancora, la Pediatria di Comunità di via Leonardo da Vinci sospende la propria attività il 2 luglio, per riprenderla il 3, nei nuovi locali, al piano terra della Casa della Salute per il Bambino e l’Adolescente. Stessa tempistica anche per il trasferimento dello Spazio Giovani, che lascia la sede di via Melloni e rimane chiuso il 2 luglio per trovare sistemazione dal 3 al primo piano della neo struttura, come il Centro di terapia della famiglia, attualmente in via Vasari presso il Centro Santi. La struttura è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18.30. A piano terra è attivo il servizio di accoglienza garantito anche grazie alla collaborazione dei volontari dell’AUSER.

Gli orari di apertura e le modalità di accesso ai servizi rimangono invariati. Tutte le informazioni sono sul sito www.ausl.pr.it

Chi ha già una prenotazione per usufruire delle prestazioni della NPIA (Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza) sarà contattato dagli operatori dell’AUSL in prossimità dell’appuntamento, per ricordare il cambio di sede. Anche chi ha già una prenotazione per la Pediatria di comunità riceverà a casa un nuovo invito con l’indicazione della nuova sede. Avvisati anche i genitori degli utenti del servizio di Medicina riabilitativa dell’infanzia e dell’età evolutiva.

Si ricorda comunque che chi ha già una prenotazione con l’indicazione della vecchia sede dovrà presentarsi nel giorno e ora fissati, ovviamente nella nuova sede, cioè alla Casa della Salute per il Bambino e l’Adolescente, in viale Fratti.

L’EDIFICIO

Ha una superficie di 5.706 mq. Ha tre torri collegate tra loro da due corpi scala interamente vetrati. La torre nord e la torre centrale sono composte da cinque piani fuori terra, mentre la torre sud (rivolta verso il Ponte delle Nazioni) è composta da 4 piani fuori terra ed un ampio terrazzo. I vani scala sono caratterizzati ognuno da una scala con vuoto centrale, un blocco di due ascensori per disabili e due scale più piccole, che collegano il piano terra con il livello interrato delle autorimesse. Nei piani superiori, all’interno dei due ampi vani scala, sono stati ricavati spazi ricreativi e sale di attesa, oggetto di specifica progettazione con l’utilizzo di arredi e colori.

ARCHITETTURA SOSTENIBILE E TECNOLOGIE DI RISPARMIO ENERGETICO

Verso nord, est e ovest le facciate hanno una griglia di porte-finestre dalle dimensioni contenute per limitare la dispersione termica, mentre verso sud presentano un’ampia facciata continua in alluminio con vetrate a taglio termico schermate da un sistema di ombreggiamento a pale di alluminio orizzontali e orientabili elettricamente a seconda dell’irraggiamento solare. Sono inoltre presenti 342 mq di pannelli fotovoltaici. Altro elemento caratterizzante è una terrazza panoramica a doppio volume situata all’ultimo piano del blocco A.

COSTI

il costo complessivo dell'opera è di € 8.606.689,47 di cui: € 3.171.965,90 sono risorse dello Stato, € 166.945,57 sono risorse della Regione Emilia-Romagna, € 5.267.778,00 sono risorse dell’AUSL di Parma.