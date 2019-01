Inaugurati a Fornovo i locali che ospiteranno i nuovi laboratori di eccellenza per ITSOS, Lto e Innovation Farm

Sono stati inaugurati stamattina a Fornovo i locali della palazzina ex Spi di Fornovo, adiacente all’Itsos, di proprietà della Provincia di Parma, in cui troveranno posto laboratori di eccellenza che verranno utilizzati in orario scolastico dall’Isos “Gadda”, Lto (Laboratori territoriali per l’occupabilità), ed Its e verranno gestiti in orario extrascolastico da Innovation Farm, consorzio senza scopo di lucro di imprese del territorio (capofila la Dallara di Varano), che provvederà all’allestimento.

All’inaugurazione hanno preso parte il Presidente della Provincia Diego Rossi, il Presidente della Regione Emilia – Romagna Stefano Bonaccini, il Sindaco di Fornovo Emanuela Grenti, il Presidente della Fondazione Cariparma Gino Gandolfi, la dirigente scolastica dell’Itsos “Gadda” Margherita Rabaglia, il Presidente di Innovation Farm Andrea Pontremoli.

Il costo complessivo dell’intervento è stato di 500 mila euro, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e Monte di Credito su Pegno di Busseto.