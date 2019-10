Inaugurazione del nuovo Ponte della Navetta: tutte le regole per la sicurezza

In occasione della posa dell'impalcato del nuovo Ponte della Navetta, in programma venerdì 18 ottobre 2019, dalle 13 alle 15, l'area attorno al ponte sarà sottoposta a rigide misure di sicurezza. I cittadini che volessero assistere al momento lo potranno fare accedendo da via Po alla pista ciclabile che conduce al ponte, per la parte accessibile, fino ad una distanza adeguata in base alle norme di sicurezza previste. Oppure potranno posizionarsi sul lato opposto, in via Baganza, sempre lungo la parte di pista ciclopedonale accessibile. La movimentazione della campata, lunga 70 metri, potrà essere, altresì, vista posizionandosi lungo il Ponte dei Carrettieri. La zona in fondo a via Navetta sarà transennata, per cui non sarà possibile accedere da quel lato che sarà interdetto al pubblico, sempre per motivi di sicurezza.