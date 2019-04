"Inseguita da un'oca e salvata da un cane al parco Ducale"

Disavventura con una oca per una giovane ragazza al Parco Ducale. Una vicenda che fa sorridere e che è stata raccontata dalla Gazzetta. Erano le 9.40 quando la ragazza, dopo essersi fermata a guardare un'oca è stata inseguita dopo pochi istanti dall'animale, per poi essere 'salvata' da un cane. Era nei pressi del laghetto quando è stata letteralmente inseguita dall'oca che la stava per raggiungere. La ragazza ha chiesto aiuto ad un uomo con un cane al guinzaglio. È stato proprio il cane ad allonanare l'oca e a mettere 'in salvo' la giovane donna“.