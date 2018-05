L'impegno dei richiedenti asilo per la Festa di Ad Personam

Sabato 26 maggio, al parco di Villa Parma, si svolgerà la Festa di Ad Personam, un momento aperto a tutta la città nella giornata di San Filippo Neri, patrono dell’azienda ai Servizi alla persona del Comune di Parma.

Per celebrare al meglio l'occasione oggi, venerdì 25 maggio, molti richiedenti asilo accolti da Svoltare Onlus, all'interno del progetto "Mi impegno a Parma", stanno collaborando per la piccola manutenzione e la pulizia del parco e domani aiuteranno per la sistemazione logistica degli arredi all'aperto.

La festa inizierà alle 9.30 con la Messa, alla quale seguiranno la consegna dei premi a ex dipendenti e volontari, l'aperitivo e il pranzo all'aperto, il cabaret dialettale, ballo liscio e balli caraibici e torta fritta in compagnia: un significativo momento di integrazione che permetterà a tutti di conoscersi e apprezzarsi