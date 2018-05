I lavoratori dello stabilimento di Acerra de La Doria, azienda che ha una sede anche a Parma in viale delle Esposizioni, protestano davanti ai cancelli per cercare di arrivare ad una soluzione dopo l'annuncio da parte della proprietà della chiusura dello stabilimento campano nel mese di settembre del 2018. Per i lavoratori di Acerra sono disponibili 18 posti a Parma.