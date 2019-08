La Notte dei Ricercatori dell'Università di Parma cerca volontari

Torna venerdì 27 settembre “La Notte dei Ricercatori” (lanottedeiricercatori.unipr.it), la più importante manifestazione europea di comunicazione scientifica che coinvolge ogni anno oltre 300 città europee.

A Parma la manifestazione è promossa dall’Università di Parma con la co-organizzazione e il patrocinio del Comune di Parma e di Imem – Cnr, in collaborazione con numerose realtà del territorio. Sarà articolata in più sedi: il Campus Scienze e Tecnologie di via Langhirano, il centro storico, l’area del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie in via del Taglio e l’Abbazia di Valserena sede dello CSAC – Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell’Università, in via Viazza a Paradigna, con più di 100 eventi.

Come per le scorse edizioni, l’Università di Parma è alla ricerca di volontari che, secondo le disponibilità concordate, o nella giornata del 27 settembre o in occasione degli eventi collaterali potranno collaborare attivamente alla realizzazione degli eventi. Partecipare come volontario significa rendersi disponibile alle attività che saranno richieste sulla base delle necessità: dal volantinaggio al servizio informazioni (Infopoint), dall’assistenza agli eventi alla “copertura” fotografica o video dei diversi appuntamenti.

L’invito è rivolto a studenti, giovani e cittadini in genere: è sufficiente essere maggiorenni e compilare il modulo online (https://lanottedeiricercatori.unipr.it/diventavolontario/) che si trova sul sito web ufficiale della “Notte dei Ricercatori” di Parma.