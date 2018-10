Lavori in piazzale Dalla Chiesa: le modifiche alla viabilità

Modifiche temporanee alla viabilità per lavori di messa in sicurezza urgente di parte della pavimentazione di piazzale Dalla Chiesa, nella parte ovest del piazzale stesso, verso via Cecchi, da domani, mercoledì 17 ottobre, al 3 novembre.

Per mettere in sicurezza la pavimentazione dell’area ovest di piazzale Dalla Chiesa, quella che dà accesso a via Cecchi, nel tratto compreso tra la parte antistante la stazione e viale Bottego, mercoledì 17 ottobre avranno inizio i lavori di rimozione delle lastre sconnesse. Il primo stralcio dell’intervento, tra la parte antistante la stazione e via Cecchi avrà inizio il 17 ottobre e si concluderà il 24 ottobre compreso.

Il secondo stralcio, da via Cecchi a viale Bottego, avrà inizio il 25 ottobre e si concluderà il 3 novembre compreso, salvo imprevisti. L’area in questione sarà quindi chiusa al traffico per il primo stralcio dalla parte antistante la stazione a via Cecchi e per il secondo stralcio tra via Cecchi e viale Bottego nei periodi indicati. L’accesso a via Cecchi sarà sempre garantito.

Ecco cosa prevede l'ordinanza. Dal 17/10/2018 al 03/11/2018 (istituzione area di cantiere): Area Nord di piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa, destituzione n° 10 stalli cicli e motocili e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata.

Fase 1: dal 17/10/2018 al 24/10/2018 - Istituzione del divieto di circolazione, nell'Area Ovest di Piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa, tratto compreso tra via Cecchi e l’area Nord di P.le Carlo Alberto Dalla Chiesa. Istituzione del senso unico alternato in area Ovest di piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa, tratto compreso tra via Cecchi e viale Bottego. Sarà consentito il transito ai veicoli autorizzati ed ai veicoli diretti ai posti auto interni di via Cecchi e del viale Ovest di p.le Carlo Alberto Dalla Chiesa nel controviale Sud di P.le Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Fase 2: dal 25/10/2018 al 03/11/2018 - Istituzione del divieto di circolazione in Area Ovest di piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa, tratto compreso tra via Cecchi e viale Bottego.

I titolari di posti auto interni, nei periodi di inagibilità dei passi carrabili, potranno ottenere autorizzazione temporanea di sosta in ZTL Stazione, ZONA 11, ZONA 12 rivolgendosi allo sportello Infomobility presso il Centro Servizi al Cittadino del DUC.

L’accesso a via Cecchi sarà sempre garantito dai tratti non interessati dalle lavorazioni dal viale Ovest di p.le Carlo Alberto dalla Chiesa.