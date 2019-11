Maltempo: allerta per piene dei fiumi e frane in Appennino

Per tutta la giornata di oggi, venerdì 15 novembre, è allerta Gialla in Emilia-Romagna per piene dei fiumi, anche in provincia di Parma, Piacenza, Reggo Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini, per frane e piene dei corsi minori nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì Cesena, Rimini e Ravenna, per vento nelle province di Piacenza, Parma, Reggo Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini e Ravenna, per mareggiate nelle province di Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini.

Sul fronte meteo sono previste per venerdì 15 novembre piogge moderate sul territorio regionale. Esse risulteranno localmente intense anche a carattere di rovescio sul settore appenninico (con medie areali comprese tra 30 e 50 mm), trasformandosi in neve a quote di circa 1400/1500 metri ed anche a quote inferiori sull'appennino occidentale, ma solo temporaneamente. Sono previsti venti forti meridionali (62 e 74 Km/h) nelle prime ore della giornata, con raffiche superiori sui crinali, in progressiva attenuazione da ovest verso est nel corso della giornata. Il mare sarà molto mosso al largo e temporaneamente molto mosso anche sotto costa, con una ventilazione sostenuta. Persistono nel corso della mattinata condizioni di alta marea su tutta la fascia costiera.

La nuova Allerta - la numero 102/2019 – è valida per tutta la giornata di venerdì 15 novembre.