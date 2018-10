Maltempo: chiusi i parchi Cittadella, Ducale e San Paolo

A seguito dell'emanazione dell'allerta n. 96 (allerta arancione per vento e gialla per temporali) da parte della Agenzia Regionale di Protezione Civile, nel pomeriggio di domenica 28 ottobre, alle ore 18.00 si è riunito in via del Taglio il Centro Operativo Comunale (C.O.C).

Sono intervenuti il sindaco Federico Pizzarotti, l'assessore Michele Alinovi e i responsabili delle funzioni di supporto. Le criticità segnalate dall'allerta riguardano principalmente forti raffiche di vento (70-90 Km/h) e occasionali temporali anche di forte intensità.

Per questi motivi già nel pomeriggio, si è disposta una verifica puntale dei sottopassi cittadini, degli sgrigliatori e dei canali in ingresso alla città.

Per le motivazioni di cui sopra si è deciso di chiudere anticipatamente i tre parchi storici cittadini (Cittadella, Ducale, San Paolo) che rimarranno chiusi anche nella giornata di domani fino a cessato allarme.

La centrale operativa di Polizia Municipale resterà aperta tutta la notte a disposizione della cittadinanza per eventuali emergenze o segnalazioni.