Maltempo: forte grandinata tra Torrechiara e Collecchio

Una violenta grandinata si è abbattuta su Langhirano, sulle frazioni e nella zona di Torrechiara nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 8 luglio. La grandinata ha seguito una forte pioggia, che si è abbattuta oggi in alcune aree della provincia di Parma. I chicci di grandine scesi oggi erano, secondo le testimonianze di alcuni lettori, grossi quasi come noci. Ora è il momento della conta dei danni, soprattutto per l'agricoltura.