Maltempo, nuova allerta meteo arancione per piene e frane: previsti 60 millimetri di pioggia

La Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha emesso un'allerta meteo per la giornata di oggi, martedì 19 novembre, valida fino a mezzanotte. Per quanto riguarda la zona del parmense l'allerta è arancione..

"Le precipitazioni diffuse, iniziate nella seconda parte della giornata di lunedì 18, infatti, continueranno ad interessare la nostra regione, assumendo un carattere di rovescio sui rilievi centro-occidentali. I quantitativi di precipitazioni più rilevanti stimati in 24 ore, tra ore 12 di lunedì 18 e le ore 12 di martedì 19, sono: tra 50-60 mm nella macroarea G; tra 20 e 35 mm nelle macroaree H, E e C. Per la giornata di martedì 19, è previsto un rapido rialzo dello zero termico che si attesterà attorno ai 2000 m. Nel territorio della zona di allertamento F è stata registrata il 18 novembre, una rottura arginale sul Canale Diversivo Burana, per il quale è in corso un intervento di ripristino del tratto di argine interessato. Per quanto riguarda la criticità costiera il livello di allerta è definito anche tenendo conto dello stato di vulnerabilità in cui versa il litorale".