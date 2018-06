"Mercatone Uno, le ricadute della lunga vertenza sul territorio di Parma richiedono attenzione da parte delle Istituzioni locali"

"Lo scorso venerdì 1° giugno -si legge in una nota dei sindacati - si è svolto il primo incontro sindacale tra OO.SS e Mercatone Uno in A.S. (cedente) e Cosmo (cessionaria). Per il territorio di Parma – che storicamente vedeva due punti vendita a insegna Mercatone Uno – si profila la chiusura definitiva del negozio già da tempo sospeso dalla vendita (via Fleming, e 13 dipendenti attualmente in CIGS a zero ore) e la riconversione ad insegna GLOBO (Società Cosmo) del negozio di via Mantova (40 dipendenti). Su Parma scompare il marchio Mercatone Uno.

Si prospetta una trattativa delicata e complicata, ad oggi, dalla dichiarazione nel piano industriale di Cosmo di un parziale e insufficiente assorbimento di lavoratori.

Inoltre, Mercatone Uno in A.S. procederà alla messa in CIGS a zero ore di tutto il personale per lo svuotamento dei locali da metà giugno. Anche la futura ristrutturazione del punto vendita da riconvertire nel nuovo format commerciale di Globo/Cosmo richiederebbe diversi mesi.

A sostegno delle preoccupazioni delle lavoratrici e dei lavoratori di Mercatone Uno – ieri riuniti in assemblea – e a supporto della trattativa sindacale, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS provinciali chiedono ai livelli istituzionali la massima attenzione sulle ricadute di una lunga vertenza ormai al suo pesante epilogo".