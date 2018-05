Mobilità sostenibile: grande successo della convenzione tra Università di Parma e Infomobility

La mobilità sostenibile piace a studenti e dipendenti dell’Università di Parma. Grazie alla convenzione stipulata tra con Infomobility in molti hanno approfittato dell’iniziativa per fare una scelta “green”: già esauriti gli abbonamenti gratuiti per il Car sharing (restano quelli scontati), e procede velocemente la sottoscrizione degli abbonamenti a Bike sharing e al parcheggio bici Cicletteria.

La situazione attuale è la seguente:

Bike Sharing – restano ancora 150 abbonamenti gratuiti, terminati i quali sono previste tariffe scontate (abbonamento annuale scontato 15 €, rinnovi 10 €).

Car Sharing – abbonamenti gratuiti esauriti. È possibile usufruire dello sconto del 50% per abbonarsi al servizio Car Sharing annuale.

Parcheggio custodito in Cicletteria – restano ancora 60 abbonamenti gratuiti per le biciclette, terminati i quali sono previsti sconti del 50% (abbonamento annuale) e del 25% (abbonamento mensile). Già da subito è possibile usufruire degli sconti per il deposito di scooter e moto.

La modalità per usufruire degli sconti non cambia: è sufficiente recarsi in Cicletteria presso la Stazione ferroviaria (abbonamenti Bike Sharing e parcheggio custodito in Cicletteria) e presso il Front Office di Infomobility in viale Mentana 29/a (abbonamenti del Car Sharing).

Si raccomanda di portare con sé un documento di identità. In sede di sottoscrizione dell’abbonamento sarà necessario identificarsi come personale o studenti dell’Università di Parma tramite badge, student card o compilazione in loco di una dichiarazione sostitutiva.

È possibile consultare tutti i dettagli della Convenzione sul sito http://www.unipr.it/servizi/oltre-lo-studio/mobilita-aziendale e sul sito di Infomobility http://www.infomobility.pr.it/.