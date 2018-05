Modifiche alla viabilità per la manifestazione "Montanara in Festa" del 26 e 27 maggio

Il 26 e il 27 maggio è in programma la manifestazione "Montanara in Festa". Per lo svolgimento della manifestazione sono previste le seguenti modifiche alla viabilità:

Dalle 13:00 del 26/05/2018 alle 02:00 del 28/05/2018 : Parcheggio posto in via Torrente Bardea, tratto compreso tra via Torrente Termina e via Oreste Boni: Via Torrente Termina Istituzione del divieto di circolazione.

Destituzione stalli di sosta e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su tutto il piazzale. Sarà consentito l’accesso ai mezzi di soccorso ed emergenza.

Il giorno 26/05/2018 dalle 06:00 alle 24:00:

Str. Montanara – da Strada Langhirano (rotatoria esclusa) all’intersezione con Via Aleotti (rotatoria esclusa) Via Zanguidi da Strada Montanaara a Via Torrente Bardea Via Carmignani – dall’intersezione con str. Montanara a via Preti (esclusa) Via Raffaello – da str. Montanara a Via Tomasi–

Istituzione del divieto di circolazione e del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati. Via Preti Via Raffaello – dal civ. 7 a via Tiziano – Via Carmignani – da via Preti a via Ognibene – Istituzione del senso unico alternato.

Gli espositori e le attività commerciali presenti in zona potranno transitare sino alle 10:00 e dopo le 22.00 secondo le esigenze della manifestazione.

Deroga al divieto di transito per i residenti diretti ai posti auto interni: fino alle 10.00, dalle 13:00 alle 14:00 e dopo le 22.00 secondo le esigenze della manifestazione secondo le esigenze dell’allestimento e disallestimento manifestazione.

Sarà consentito l’accesso ai mezzi di soccorso ed emergenza. Alla Polizia Municipale è consentito il rilascio di eventuali deroghe e permessi. I provvedimenti di cui alla presente ordinanza possono essere suscettibili di variazioni temporali e di modifiche all’estensione/localizzazione sulla base delle disposizioni degli organi di Polizia Municipale, unitamente agli altri soggetti individuati dall’art. 12 del Codice della Strada.

Il Corpo di Polizia Municipale, unitamente agli altri soggetti individuati dall’art.12 del C.d.S. è incaricato del controllo affinché alla presente ordinanza venga data esecuzione nei termini indicati. − I trasgressori saranno puniti a norma di Legge.