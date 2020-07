Modifiche alla viabilità strada Martinella, strada Antognano e strada Fontanini

In occasione della costruzione della nova linea elettrica a 15KV per realizzare la nuova dorsale è stata emesse la seguente ordinanza con le seguenti modifiche alla viabilità: dal 14/07/2020 al 19/08/2020: Per tratti funzionali non superiori a 120 mt. di strada Martinella, nel tratto compreso tra 50 mt. lato sud rispetto a strada Chiaviche e strada Alberi (intersezione compresa): destituzione stalli di sosta e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 0-24h. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri o impianto semaforico.

dal 28/08/2020 al 12/09/2020:

Strada Antognano da strada montanara per 80 mt. direzione ovest:

Istituzione del divieto di circolazione.

dal 20/09/2020 al 03/10/2020:

Srada Fontanini, tratto compreso tra il civ.5/7 e il civ.14:

Istituzione del divieto di circolazione.

Il cantiere finalizzato alla posa di una nuova linea elettrica interrata andrà ad interessare numerose strade poste sul territorio comunale.

Nel dettaglio dal 14/luglio fino al 19 agosto strada Martinella, nel tratto compreso tra strada Chiaviche e strada Alberi, sarà oggetto di limitazioni alla circolazione stradale consistenti divieti di sosta con rimozione forzata, restringimenti di carreggiata e sensi unici alternati regolati da impianto semaforico per tratti comunque non superiori a 120 metri.

Dal 28 agosto al 12 settembre invece i lavori si sposteranno su strada Antognano e dal 20 settembre al 3 ottobre su strada Fontanini. In queste ultime due strade invece, vista l’esigua larghezza della carreggiata stradale sarà necessario istituire il divieto di circolazione.