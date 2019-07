Motociclismo: Manici riconquista la testa del Campionato

L’Emilia Romagna porta sicuramente fortuna a Stefano Manici 5 edizione e 5 vittoria di seguito nella “Molino del Pero -Monzuno “(BO) corsa domenica scorsa e valevole come 5 prova del Civs 2019 (campionato Italiano velocita’ in salita).

Stefano su un tracciato a lui molto congeniale, completamente riasfaltato ha avuto sin dalle prove del sabato ottime sensazioni, conquistando il primo posto sia nelle prove che nelle due manche di gara, che ricordiamo sono state rovinate da un acquazzone estivo che ha interessato solo una parte del tracciato lasciando completamente asciutto il restante, situazione questa molto stressante per i piloti che fino all’ultimo hanno faticato a capire quale tipo di pneumatico era opportuno utilizzare.

Stefano ed il Team hanno per fortuna aspettato e scelto di utilizzare pneumatici da asciutto, scelta che si è rivelata azzeccata e vincente visto che il tracciato è andato via via asciugandosi.

La stagione 2019 del Nevianese Stefano Manici era partita con molte difficolta’ a causa di una brutta caduta della prima prova della stagione a Leccio (FI) e proseguita con due secondi posti a Spoleto, ma dalla scorsa gara vinta a Frosinone le cose hanno cominciato a cambiare e grazie a questa ulteriore vittoria Stefano ora comanda la classifica della classe Naked con due punti di vantaggio sul diretto inseguitore Martinelli. Prossimo appuntamento in Garfagnana il 4 Agosto