Neve in arrivo a Parma

Neve in arrivo nel parmense, anche in pianura e in città. E' questa l'indicazione delle previsioni meteo che, da qualche giorno, stanno nominando proprio la giornata di oggi, mercoledì 30 gennaio, come quella in cui le nevicate dovrebbero tornare anche a Parma. Qualche fiocco è già caduto stamattina in alcuni quartieri della città: ora si attende l'evoluzione della situazione nel pomeriggio. Secondo le previsioni poi la neve potrebbe cadere anche durante la notte e per tutta la giornata di domani, giovedì 31 gennaio.